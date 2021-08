Lukaku prepara-se para 'rebentar' a lista de jogadores que mais milhões movimentaram

Se Romelu Lukaku se transferir do Inter para o Chelsea pelos 115 milhões de que fala a imprensa internacional, o internacional belga vai tornar-se no jogador que mais dinheiro movimentou no futebol até hoje, segundo os dados do 'transfermarkt'. Vai totalizar 327,56 milhões de euros, superando os 310,20 milhões de Neymar. Confira a lista, onde constam três portugueses.