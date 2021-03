Luta no UFC acaba sem decisão devido a cena arrepiante

A luta entre Leon Edwards e Belal Muhammad levou a uma intensa discussão no mundo do MMA, mais concretamente no UFC, por conta da qualidade das luvas e da necessidade de terem de ser encontradas novas soluções. Tudo porque esse combate acabou em 'no contest' por conta um golpe de Edwards no olho de Muhammad, que deixou o oponente visivelmente afetado e sem possibilidade de continuar. (Fotos: Getty Images)