Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, festejou na varanda da sua casa o golo de Paulinho que colocou o Sporting a vencer o Boavista, à passagem do minuto 36 do jogo. Nas imagens, é possível ver a varanda repleta de bandeiras do clube, bem como a presença de outros membros da família Aveiro. [Frames: CM TV]