Mãe de Cristiano Ronaldo reúne os filhos e recomenda que se fique por casa

Dolores Aveiro, a recuperar de um AVC isquémico, partilhou este sábado uma foto no ginásio com três dos seus quatro filhos - Cristiano Ronaldo, Kátia e Elma Aveiro - e explicou que, estando na companhia dos filhos, não lhe falta motivação para recuperar. A mãe do craque português da Juventus recomendou ainda aos seus seguidores que fiquem em casa. (Fotos Instagram)