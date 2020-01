Mãe de Ronaldo dá os parabéns a Georgina com fotografia do dia do seu aniversário

Dolores Aveiro recorreu esta segunda-feira ao Instaram para enviar os parabéns a Georgina Rodrigues, que celebra o seu 26.º aniversário. "Hoje é dia de festa, é o teu aniversário @georginagio espero que tenhas um dia muito feliz junto dos nossos meninos e que cumpras muitos mais", escreveu a mãe de Ronaldo no Instagram, onde publicou também uma fotografia junto do casal, tirada na passagem de ano (dia de aniversário de Dolores Aveiro) na Madeira.

