Mais imagens da confusão na Grécia e do presidente do PAOK armado

O impensável aconteceu no jogo que domingo na Grécia, quando o presidente do PAOK invadiu o campo durante o jogo com o AEK com uma arma no coldre. A confusão foi geral, conforme se pode constatar pelas fotos que aqui lhe mostramos. O governo grego entretanto já ordenou a suspensão do campeonato. (Fotos AEK)