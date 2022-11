E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A surpreendente derrota da Bélgica com Marrocos (0-2), na 2.ª jornada da fase de grupos do Mundial'2022, originou desacatos em Bruxelas - provocados por alguns adeptos marroquinos -, com confrontos e carros destruídos. A polícia foi obrigada a intervir e usou gás lacrimogéneo e canhões de água.