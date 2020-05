Manchester United aposta forte nos jovens e este pode ser o 11... em 2025

Ole Gunnar Solskjaer já promoveu vários jovens à equipa principal e acredita a os jogadores que saem da formação serão capazes de levar o Manchester United de volta às glórias do passado. E o jornal 'The Sun' elaborou uma lista com 11 nomes que poderão ser o núcleo duro dos red devils em 2025. Além dos craques que já brilham ao lado dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot há outros talentos ainda a amadurecer, mas o United também continua a 'pescar' noutras paragens. [Imagens: Reuters, Lusa/EPA, Action Images e Facebook]