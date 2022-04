Manchester United faz época para esquecer e estes jogadores estão na porta de saída

A época do Manchester United tem deixado muito a desejar e o treinador Ralf Rangnick, que liderou a equipa de forma interina nos últimos meses, disse no final do último jogo que o clube vai contratar uns 10 jogadores no verão. Mas muitos vão ter também de sair e o jornal 'Mirror' até já elaborou uma lista com os principais candidatos a despedirem-se de Old Trafford no final da temporada.