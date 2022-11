Manhã especial para muitas crianças: equipas B e feminina do Sp. Braga entregam materiais escolares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





António Eirô e Berna, do Sp. Braga B, e Laura Luís e Lu Pinheiro, da equipa feminina, representaram os guerreiros numa visita à Escola Básica Ponte Pedrinha, no âmbito da campanha "Liga 3/Liga BPI vai à Escola", da FPF, onde entregaram material escolar. "Quando era da idade deles e andava na escola também assisti a iniciativas deste género e pude estar perto dos jogadores. Por isso, fico feliz por participar e por poder dar alegrias a estas crianças. É um dia especial e alegre", disse Berna, do Sp. Braga B. [Fotos: SC Braga]