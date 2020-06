Mansão do Big Brother pertence a treinador português e está à venda por 6,5 milhões

Considerada a mansão tecnologicamente mais avançada do País, a Kasa do Futuro, como é chamada, é propriedade de Carlos Azenha, treinador que entre outros clubes foi adjunto no FC Porto. Inaugurada em 2009, a mansão tem cerca de 900 metros quadrados, inseridos num terreno com um total de 6 mil metros quadrados, com vista privilegiada para a praia de Ribamar. Está à venda por 6,5 milhões de euros, confirmou o Correio da Manhã junto da agência imobiliária responsável pelo negócio.