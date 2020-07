Marc Márquez abandonou GP Espanha de maca após aparatosa queda

A prova de MotoGP do GP Espanha - ganha por Fabio Quartararo (Yamaha) - ficou marcada por várias quedas, incluindo a do campeão em título, o espanhol Marc Márquez (Honda). Após uma saída de pista na fase inicial da corrida, também na curva 4, o campeão do mundo encetou uma incrível recuperação e estava muito perto de alcançar o 2.º lugar quando caiu . O piloto foi levado para o centro médico e poderá ter-se lesionado na mão direita