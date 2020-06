Marcas na perna de Messi mostram a dureza da entrada de Diego Carlos

O Barcelona regressou este domingo aos treinos, depois de um dia de folga, após o jogo com o Sevilha, na sexta-feira. Nas imagens divulgadas pelo clube catalão, o destaque foi para o estado da perna direita do argentino. Messi, recorde-se, perdeu a cabeça com Diego Carlos, durante o jogo com o Sevilha, na sexta-feira, por estar a ser alvo de entradas duras por parte do ex-defesa do FC Porto.