Marcelo 'alinhou' com os campeões da Europa e nem do 'dab' o Presidente se escapou

Os campeões europeus sub-19 foram esta terça-feira homenageados no Palácio de Belém, com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a destacar o "espírito de equipa e a persistência" do grupo que na Finlândia fez história para o futebol português, com a conquista do título europeu pela primeira vez no escalão sub-19. No final, o chefe de Estado alinhou no ambiente descontraído da seleção e até o 'dab' fez com os jogadores [Fotos Paulo Calado Lusa]