Marcelo Rebelo de Sousa foi ao balneário da Seleção Nacional desejar sucesso... com muito boa disposição à mistura

O Presidente de República deu um voto de confiança aos jogadores da equipa das quinas depois da vitória sobre a Nigéria, no Estádio de Alvalade. Marcelo Rebelo de Sousa, com boa disposição à mistura como as fotos documentam, desejou a melhor sorte aos atletas e equipa técnica nacional, como havia dito em declarações à RTP . [Fotos: FPF/Diogo Pinto]