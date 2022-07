E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Marco Silva voltou este domingo ao António Coimbra da Mota e mesmo sendo na condição de adversário, enquanto treinador do Fulham, foi saudado pelos adeptos do Estoril e ainda levou para casa uma camisola do clube da Linha, entregue por Joãozinho. (Fotos: Fernando Ferreira e Fulham)