Marcus Edwards trabalha em Inglaterra antes de iniciar a nova temporada no Sporting

Ainda em Inglaterra, Marcus Edwards vai aproveitando para trabalhar enquanto não regressa a Portugal e dá início aos trabalhos de preparação para a nova temporada no Sporting. O extremo inglês realizou este sábado uma sessão de treino com Luke Jones, um especialista em performance desportiva, que partilhou imagens do treino realizado hoje em Londres. [Fotografias: Luke Jones/Instagram]