Margarida Corceiro comete 'pecado' antes de vibrar com exibição de João Félix

Margarida Corceiro está de férias no Algarve e tem aproveitado para ir à praia e iniciar a "saga bola de Berlim", como a própria escreveu. Ainda assim, obviamente, a namorada de João Félix não perdeu a goleada do At. Madrid frente ao Osasuna ( 0-5 ) na qual o internacional português bisou: a manequim seguiu o jogo no computador e partilhou imagens [Fotos Instagram Margarida Corceiro]