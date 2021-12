Margarida Corceiro não faz por menos: «Daqui já ninguém me tira»

Apontada como a próxima grande vilã da nova novela da TVI, 'Quero É Viver', Margarida Corceiro continua a seduzir os fãs… com pouca roupa. Desta vez, a namorada de João Félix surge a promover uma conhecida marca de lingerie. "Se sair com frio, já custa, com este conjunto então, daqui já ninguém me tira." O objetivo da campanha parece ter sido alcançado: quase 250 mil likes!