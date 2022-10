Mariano González visitou museu do FC Porto e ficou "emocionado"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Mariano González visitou o museu do FC Porto, um momento partilhado pelos dragões nas redes sociais. O antigo extremo dos azuis e brancos, que já colocou um ponto final na carreira, alinhou pela equipa da Invicta entre 2007 e 2011. Mariano González veio ao Museu FC Porto o e emocionou-se com as recordações. És sempre bem-vindo, Mariano", pode ler-se na publicação. [Imagens: FC Porto]