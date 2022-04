Marius Niculae visitou a equipa de sub-19 do Sporting, que se encontra em Bucareste, capital do país natal do antigo avançado leonino no início do século. Recorde-se que os juniores verde e brancos defrontam amanhã o Dínamo Kiev, para os oitavos de final da Liga Jovem da UEFA. [Fotos: Sporting CP]