O encontro entre Molde e Hoffenheim foi um dos dois da noite de Liga Europa que teve um total de seis golos no marcador, mas também foi palco de uma das cenas mais insólitas da noite. Ainda na primeira parte, com o resultado em 1-0 favorável aos alemães, surgiu atrás de uma das balizas um entregador de pizzas, com uma expressão de quem está a questionar-se "quem pediu as pizzas?".