Máscaras, aplausos e sorrisos: A tomada de posse de Pinto da Costa em imagens

Pinto da Costa tomou posse esta terça-feira para dar início ao 15.º mandato consecutivo na presidência do FC Porto. A cerimónia decorreu no Estádio do Dragão, contou com a presença de ilustres figuras do clube e elementos da nova direção e respeitou ao normas de segurança (como máscaras e distanciamento) impostas devido à pandemia. [Imagens: José Gageiro/Movephoto]