Matheus Nunes ficou fora de si após ser expulso e teve de ser acalmado... por Diego Costa

Matheus Nunes mostrou estar muito desagradado com o golo validado ao ex-Benfica Rodrigo, pelo Leeds, aos 90'+7, que confirmou a vitória no terreno do Wolverhampton. O internacional português não deixou nada por dizer ao árbitro Michael Salisbury e acabou mesmo expulso no encontro que terminou com um 4-2 favorável à formação forasteira. A fúria ficou patente nas imagens e Diego Costa, habitualmente envolvido em cenas de altercações, foi colocar um pouco de água na fervura, agarrando o colega de equipa para evitar um mal maior. [Fotos: Reuters e Getty Imagens]