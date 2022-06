E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Kylian Mbappé esteve no Festival de Cannes, onde foi fotografado aos beijos com a supermodelo belga Stella Maxwell, o que alimentou rumores de uma possível relação. Stella Maxwell é conhecida por ter tido relações sentimentais com mulheres como Miley Cyrus, Kristen Stewart o Lily-Rose Depp. (Fotos Instagram de Stella Maxwell)