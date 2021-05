McGregor foi o atleta mais bem pago de 2020, mas nem pode comer o bolo que lhe prepararam

A revista 'Forbes' revelou que Conor McGregor foi o desportista mundial que mais dinheiro ganhou em 2020 : 180 milhões de dólares. A maior parte (150 milhões de dólares) foi conseguida com a venda do whiskey Proper No. Twelve, propriedade do lutador do UFC, que depois de um treino foi surpreendido pelos familiares com... um bolo que o próprio McGregor admitiu - num storie - não poder comer para não correr o risco de ganhar peso. [Imagens: thenotoriousmma Instagram}