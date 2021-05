Em 2016, Conor McGregor encontrou-se com Cristiano Ronaldo e, provavelmente meio a brincar, disse-lhe que um dia iria superar o português na tabela dos desportistas mais bem pagos da 'Forbes'. Cinco anos depois, o sonho tornou-se realidade, com a mais recente atualização da revista especializada, que colocou o lutador do UFC como o atleta que mais embolsou em 2020, muito por conta da venda da marca de whiskey Proper No. Twelve, que rendeu uns incríveis 158 milhões de dólares (130,9 milhões de euros). Acima conheça todos os nomes do top-10, com os gajos totais e divididos pela sua origem.