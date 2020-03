Médio do Leipzig levou com a bola na cara, ficou KO e teve de sair de maca

O médio francês Nordi Mukiele, do Leipzig, protagonizou esta noite momentos de grande apreensão no duelo da equipa alemã frente ao Tottenham para a Liga dos Campeões. Num lance com Sessegnon, o jogador de 22 anos foi atingido pela bola na face e ficou caído no relvado da Red Bull Arena, com os companheiros a solicitarem de imediato a entrada da equipa médica. Mukiele acabou por ser substituído e deixou o campo de maca com uma enorme ovação do adeptos alemães. [Imagens:Reuters]