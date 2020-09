Mehdi Taremi realizou, esta terça-feira, a primeira sessão de treinos como jogador do FC Porto. O avançado iraniano, oficializado durante a noite desta segunda-feira como o mais recente reforço para o ataque dos dragões para a nova temporada, já pisou o relvado do Olival e conheceu os seus novos companheiros de equipa. [Imagens: FC Porto]

