'Melgaço Alvarinho Trail - Quintas de Melgaço': entusiastas do trail numa aventura por entre castelos e pontes

A belíssima região do Alto Minho recebeu no último fim de semana a sétima edição do Melgaço Alvarinho Trail - Quintas de Melgaço, que este ano contou com cerca de 600 entusiastas do trail. Por castelos e pontes, riachos e campos verdejantes, aldeias e caminhos muitos deles usados na vida dura de campo, risos e dentes cerrados e uma chuva miudinha abençoada e constante, o evento contou com três distâncias distintas, desde o Ultra Trail, passando pelo Trail Longo e o Trail Curto. Na prova principal, com 50 quilómetros, venceram Greg Vollet (PG#2 Trail Team) e Beatriz Silva (Cerveira Team Running). Na distância intermédia, os 38 quilómetros, venceram Sergio Sá (Águias De Alvelos) e Sílvia Santos (Clube De Atletismo De Ferreira Do Zêzere), ao passo que no Trail Curto, de 20 quilómetros, os triunfos foram para Vitor Carvalho (Minho E Lima Trail/Grupo Monte) e Célia Neto (Opraticante.Pt). (Fotos: Matias Novo)