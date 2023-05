Melgaço Alvarinho Trail à descoberta dos encantos do Alto Minho

Alvarinho é uma das variedades portuguesas de vinho branco mais apreciadas, mas é também o nome de uma das mais características provas de trail do Alto Minho, o Melgaço Alvarinho Trail. A edição deste ano realizou-se este fim de semana, com a presença de 650 aficionados da modalidade que partiram à descoberta dos encantos da região. Do ponto de vista competitivo, as vitórias foram para: David Lorenzo e Alexandra Fernandes no Ultra Trail (48 km), António Pereira e Fátima Buchas no Trail Longo (26km) e Vítor Carvalho e Anna Comet no Trail Curto (18 km)



(Fotos: Matias Novo)