Melhores do Mundo em 2021: Luis Díaz à frente de Diogo Jota para o 'The Guardian'

O conceituado jornal britânico 'The Guardian' revelou esta terça-feira os primeiros 30 futebolistas, de uma lista final que contará com 100 jogadores, que constam na já habitual votação anual da publicação, 'Melhores Futebolistas Masculinos do Mundo em 2021'. Neste primeiro lote de atletas (que se posicionam entre o 100.º e o 71.º lugar), destaque para a presença de dois portugueses (Diogo Jota e João Félix), com Luis Díaz a surgir em melhor posição do que o avançado do Liverpool. [Imagens: Reuters, Action Images, Vítor Chi e José Gageiro / Movephoto]