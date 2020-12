Melody Santana, ex de Jesé Rodríguez: «Disseram que ias ser o novo CR7 mas com sorte jogas no Las Palmas»

Num longo texto publicado nas redes sociais, Melody Santana, ex-companheira de Jesé Rodríguez, mãe dos seus dois filhos mais velhos, contra-atacou o futebolista depois da sua acusação - "Há mulheres de não gostam de trabalhar, mas gostam de ter luxos sem fazer nada ou a 'dar o cu'." Melody Santana recorda tudo o que passou com o jogador - os testes de paternidade e os cumpromissos não cumpridos: "Tenho sido tão consistente que sou a única mãe dos teus filhos, que tinha estabelecido um acordo, porque com um processo, eu obtido muito mais financeiramente. Nunca pedi mais, só o bem-estar dos meus filhos, um bem-estar que nunca foi cumprido", refere antes de o atacar também profissionalmente: "Parabéns, por ganhares dinheiro mesmo a dormir, administra-o, porque todos sabemos que no mercado de inverno não te querem em nenhum clube nem de graça. (...) Um dia disseram que ias ser o novo CR7, e aqui estás, com sorte jogas no Las Palmas. (...) Não importa quem és ou foste, o que ganhaste, porque se olhares para trás, não sobrou nem um dos teus amigos."