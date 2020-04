O holandês Memphis Depay, que desde dezembro recupera de uma lesão num joelho, partilhou fotos de uma cria de leão em sua casa, aproveitando para exibir a tatuagem que tem nas costas. Só que os seus seguidores não acharam piada. "Um leão não é um animal de estimação", escreveu um. "Memphis, isto é abuso de animais, por muito bem que o trates em casa", avisou outro. "Se não sabes o que fazer com o teu dinheiro, provavelmente precisas de colocar a cabeça fora da janela e ver o que está a acontecer no mundo" atirou outro. A verdade é que, não obstante as críticas, o jogador do Lyon mantém as fotos no seu Instagram...