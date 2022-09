«Menos mal que nos resta Portugal»: como a imprensa espanhola reage à derrota e vê jogo com a Seleção Nacional

Foi grande a surpresa em Saragoça com a Espanha a perder por 2-1 com a Suíça. Há quatro anos que a Seleção espanhola não perdia um jogo em casa, tema que merece naturalmente grande destaque na imprensa local, como no jornal 'As' cuja manchete deixa uma provocação. Terça-feira, em Braga, Portugal recebe a Espanha e basta empatar para garantir a final four.