O mercado de transferências segue bastante animado com o aproximar da retoma da ação nos relvados e uma das opções que tem sido encontrada pelos clubes passa pela aquisição de jogadores livres de contrato. O Benfica já utilizou essa fórmula para capturar Jan Vertonghen e o FC Porto fê-lo com Cláudio Ramos e Carraça e a verdade é que nesse departamento ainda há muito para escolher... e com qualidade!