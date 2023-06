Messi e mais dez: o possível onze do Inter Miami para a próxima época

Depois de um trajeto atribulado ao serviço do PSG, Lionel Messi decidiu rumar à Major League Soccer (MLS) para assinar pelo Inter Miami. Ao campeão do mundo seguiu-se Sergio Busquets (ex-Barcelona), que foi também anunciado pelo emblema norte-americano, e tanto Luis Suarez como Jordi Alba, antigos colegas do astro argentino, estão agora 'na rota' do conjunto que disputa a MLS: o jornal 'Marca' montou o possível onze do Inter Miami para a próxima época, composto por jogadores que atuam no clube, novas contratações e alguns rumores de mercado.