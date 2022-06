Messi levantado pelos colegas e Otamendi com uma recordação de Wembley: as melhores imagens da festa da Argentina

A Argentina conquistou esta quarta-feira a Finalíssima depois de bater a Itália no único jogo da prova organizada pela UEFA e CONMEBOL. No final do encontro, a festa argentina tomou conta do relvado de Wembley, com Lionel Messi a ser levantado pelos companheiros de equipa no centro do terreno. Pouco depois, foi a vez de Otamendi e outros jogadores levarem uma pequena recordação de Londres para casa, cortando as redes das balizas. [Imagens: Reuters e Action Images]