Messi levantou troféu do Mundial com traje que chamou a atenção: a festa argentina no relvado do Lusail

A Argentina conquistou o terceiro Mundial da sua história ao bater França, nos penáltis (4-2) , e Lionel Messi esteve no centro da festa argentina. Aquando da entrega do troféu, o capitão da albiceleste recebeu - de Tamim ben Hamad Al Thani, Emir do Qatar e que curiosamente é dono do PSG - um traje que chamou a atenção. Depois, Messi levantou a taça e iniciou nova festa argentina no Estádio Lusail. Agüero, antigo jogador argentino que anunciou recentemente o fim de carreira, também não faltou à festa no centro do relvado. [Créditos: Reuters e Action Images]