Mia Khalifa anima Karius e diz das boas a Sergio Ramos

Mia Khalifa parece não estar só atenta ao hóquei no gelo, uma vez que os 'frangos' do guarda-redes do Liverpool na final da Liga dos Campeões também foram alvo de um comentário da ex-atriz de filmes para adultos. "Continua a sorrir. Os erros fazem parte da natureza humana. #FuckYouRamos"", escreveu Mia na legenda de uma fotografia de Loris Karius, mostrando o seu apoio ao guardião. Sergio Ramos também não fugiu da mira da ex-atriz numa pouco simpática hashtag...