Miguel Oliveira chegou a Portimão em excelente companhia

É um daqueles casos em que uma imagem vale mais do que mil palavras. O piloto português Miguel Oliveira chegou esta tarde a Portimão, palco do Grande Prémio de Portugal de Moto GP, que se disputa no fim de semana, e teve companhia de luxo. Depois, foi recebido por Paulo Pinheiro, diretor do Autódromo Internacional do Algarve, e Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão. E, como se vê, foram muitos os amantes da velocidade que fizeram questão de marcar presença. [Fotografias de Paulo Calado]