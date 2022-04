Miguel Oliveira vai partir este domingo da 11.ª posição no Grande Prémio de Portugal em MotoGP. O piloto português da KTM arrancou a manhã de sábado da melhor maneira, ao liderar as últimas sessões de treinos livres , mas não foi além do 11.º lugar na Q2. Veja as imagens do luso em ação em Portimão. (: Paulo Calado e Lusa)