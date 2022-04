Miguel Oliveira já em ação no GP de Portugal

Miguel Oliveira terminou hoje a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP na quinta posição, numa sessão marcada pela pista molhada no Autódromo Internacional do Algarve. O piloto da KTM fez o seu melhor tempo em 1.51,223 minutos, na oitava das 20 voltas que efetuou ao traçado algarvio, ficando a 0,557 segundos do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Honda), primeiro líder desta 5.ª jornada do Mundial [Fotos Paulo Calado]