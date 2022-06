Miguel Oliveira, Xutos e Villas-Boas espalham sorrisos em Almada

Foi o fechar de um ciclo que começou em março. Miguel Oliveira associou-se aos Xutos e Pontapés e ao treinador André Villas-Boas, que através da sua fundação - Race for Good - apoia diversas instituições, tendo o desporto como meio de divulgação. Uma das grandes vencedoras do dia foi Sabrina Esteves, que recebeu o capacete que Miguel Oliveira usou no GP de Portimão. Logo a seguir deu-se a entrega do valor angariado com a venda das t-shirts criadas para esta parceria à Associação Almadense Rumo ao Futuro, cujos utentes foram os outros grandes vencedores do dia, como atestam as imagens. [Fotografias de Paulo Calado]