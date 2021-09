Mike marcou à Académica, não festejou o golo e no fim deu camisola aos adeptos da ex-equipa

Mike marcou à Académica, não festejou o golo e no fim deu camisola aos adeptos em Coimbra. O antigo lateral dos estudantes, agora no Vilafranquense, destacou-se na primeira vitória dos ribatejanos com um golo e uma assistência. Após o apito final, foi aplaudido pelos adeptos da Académica aos quais ofereceu a camisola de jogo. O defesa, de 31 anos, passou as últimas quatro épocas ao serviço da Briosa. [Fotos: Bruno Teixeira Pires]