Milan apresenta camisola (muito) alternativa e adeptos pensam que é mentira de 1 de abril: «Que nojo!»

O AC Milan divulgou ontem as imagens da nova camisola alternativa, já à venda na loja online do clube, mas houve muitos adeptos que questionaram se seria... mentira de 1 de abril! Nos comentários às fotografias publicadas no Instagram já este sábado, tem havido (poucos) elogios e muitos comentários negativos: "que nojo", "que merda é esta", "podiam trocar o branco por preto e já disfarçava", pode ler-se a título de exemplo