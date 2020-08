Milionário fundador do antivírus McAfee detido por usar cuecas fio dental em vez de máscara. John McAfee tentou entrar na Alemanha, com umas cueca fio dental no rosto em vez de uma máscara de proteção contra o coronavírus. "Fui detido: por quê? Visitei a Catalunha antes de a Europa proibir viagens aos catalães. Tentamos voltar à Alemanha e não pudemos entrar. Eles exigiram que usássemos máscaras. Eu coloquei a minha máscara fio dental. Eles exigiram que eu substituísse por uma máscara. Eu recusei. Lute. Prisão. Olho negro. Libertado", explicou, no Twitter, John McAfee.