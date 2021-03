Maria José Valério, que morreu na quarta-feira aos 87 anos, vítima de Covid-19 , foi esta noite homenageada em Alvalade antes do pontapé de saída do Sporting-Santa Clara com um minuto de silêncio. No ecrã gigante gigante do estádio foi também exibida uma imagem da cançonetista que deu voz à "Marcha do Sporting". [Imagens: Paulo Calado]