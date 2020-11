Modelo confessa: «Oops, convenci o Tomic a fazer algo...»

O antigo top 20 do ranking ATP, Bernard Tomic, está afastado dos courts desde março, mas volta a ser agora notícia por namorar com Vanessa Sierra, tendo confirmado o relacionamento com a publicação de um conteúdo para adultos... "Oops, convenci o Tomic a fazer algo de mau num vídeo para o meu site, desculpa mãe", escreveu a modelo na legenda de uma foto onde os dois aparecem na cama. Vanessa Sierra tem uma conta na rede social ‘Only Fans’, onde coloca diversos conteúdos para adultos.