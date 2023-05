Modelo e enfermeira: Iker Casillas tem nova namorada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Namorada de casillas: Ex-guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, de 41 anos, está a viver uma nova relação amorosa, a primeira tornada pública após a separação de Sara Carbonero. O mais recente amor do espanhol chama-se Ana Ibiza, é natural de Salamanca, Espanha, e de acordo com o programa ‘Fiesta’, da Telecinco, trabalha como modelo, embora seja também enfermeira. Ao que tudo indica, a relação é séria. Tudo terá começado em janeiro deste ano.